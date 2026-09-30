Çanakkale’den Bakü’ye uzanan ortak medeniyet sergisi düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. yılı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihî ve kültürel bağları öne çıkaran özel bir programla kutlanacak. “Cumhuriyet’in 103. Yılına Armağan: Çanakkale’den Bakü’ye ve Şamahı’ya Ortak Medeniyet Sergisi” adıyla hazırlanan etkinliklerin ilk adresi Azerbaycan’ın başkenti Bakü olacak.

Sergi ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de Bakü’deki Reşid Behbudov Devlet Tiyatrosu Salonu’nda başlayacak. Program, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan itibaren Azerbaycan’ın tarihî şehirlerinden Şamahı’daki Yaratıcılık Merkezi salonlarında devam edecek.

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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü tarihsel ve kültürel ilişkilerin ortak sanat değerleri üzerinden görünür hâle getirilmesini amaçlayan etkinlik, iki ülkenin kurumlarını Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle aynı kültür platformunda buluşturacak.

ÇANAKKALE’DEN AZERBAYCAN’A UZANAN KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

“Çanakkale’den Bakü’ye ve Şamahı’ya” uzanan sergi, Türkiye ve Azerbaycan’ın geçmişten günümüze taşıdığı ortak kültürel mirası merkeze alıyor. Etkinlik, ortak değerlerin yeni kültürel ilişkiler ve işbirlikleri için bir zemin oluşturmasını hedefliyor.

Serginin temel yaklaşımı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “Tek Millet, İki Devlet” anlayışını ortak kültür ve sanat değerleriyle güçlendirerek “Tek Millet, İki Devlet, Ortak Medeniyet” fikrini öne çıkarmak olarak ifade ediliyor.

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Çanakkale’den Azerbaycan’a uzanan bu kültür yolculuğuyla iki ülkenin ortak tarihine, geleneklerine, sanatlarına ve kültürel mirasına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

ORTAK KÜLTÜR SANAT ESERLERİYLE SERGİLENECEK

Sergide Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak kültürel değerleri, farklı sanat ve el sanatları alanlarından eserlerle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Ezine Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri ile Azerbaycanlı sanatçıların hazırladığı eserler arasında ebru, ahşap boyama, filografi, çini, seramik, giyim tasarımı ve minyatür sanatı örnekleri yer alacak.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden birini ise Çanakkale yöresine ait tarihî ve geleneksel kıyafetler oluşturacak. Geleneksel kıyafetler, program kapsamında düzenlenecek özel bir defileyle tanıtılacak.

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Sergi, yalnızca sanat eserlerinin sergilendiği bir etkinlik olmanın ötesinde; geleneksel sanatları, el işçiliğini, kıyafetleri ve kültürel motifleri üzerinden Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakınlığı ortaya koyan kapsamlı bir buluşma niteliği taşıyacak.

Sergi açılışında Azerbaycan Devlet Çocuk Filarmonisi de konser verecek.

ÇOK SAYIDA KURUM PROJEDE BULUŞUYOR

Cumhuriyet Bayramı kapsamında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek etkinlikler, Türkiye ve Azerbaycan’dan çok sayıda kurumun katkısıyla hayata geçiriliyor.

Yunus Emre Enstitüsü Bakü Temsilciliği’nin koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerin Azerbaycan tarafındaki paydaşları arasında Azerbaycan Devlet Çocuk Filarmonisi ve Bakü 238 No’lu Okul bulunuyor.

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Türkiye tarafında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesi projeye katkı sağlayan kurumlar arasında yer alıyor.

Geniş katılımlı organizasyon, Türkiye ve Azerbaycan arasında kültür, sanat, yükseköğretim ve yerel yönetimler alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

26 Ekim’de Bakü’de yapılacak açılışta kurum temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, sanatçılar, kültür insanları, yerel yönetim temsilcileri ve davetlilerin bir araya gelmesi bekleniyor.

KÜRATÖRLERDEN ORTAK MEDENİYET VURGUSU

Serginin küratörleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Ezine Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bahadır Çağatay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Chingiz Abdullayev ve koordinatör Sabina Rahimzade, etkinliğin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine kültür ve sanat yoluyla yeni bir boyut kazandıracağını belirtti.

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Küratörler, serginin ortak kültürel değerleri tanıtmanın yanı sıra Çanakkale ile Azerbaycan arasında yeni kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Yapılan açıklamada, “Tek Millet, İki Devlet” anlayışına ortak kültür vurgusunun eklenerek “Tek Millet, İki Devlet, Ortak Medeniyet” fikrinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Küratörler, Bakü ve Şamahı’da gerçekleştirilecek sergilerin yeni kültürel işbirliklerinin başlangıcı olacağını ifade ederek, önümüzdeki dönemde iki ülkenin kurumları, belediyeleri, üniversiteleri ve kültür kuruluşlarıyla daha kapsamlı ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

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Projenin hayata geçirilmesinde destek veren Yunus Emre Enstitüsü Bakü Koordinatörü Gökhan Seyhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu’na teşekkür edildi.