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        Haberler Gündem Çankaya Belediye Başkanı Güner tutuklandı

        Çankaya Belediye Başkanı Güner tutuklandı

        Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheliden 25'i, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 04:22 Güncelleme:
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        Çankaya Belediye Başkanı Güner tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

        İHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

        ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI GÜNER İLE 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Güner'in de aralarında bulunduğu 25 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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        #Hüseyin Can Güner
        #Çankaya Belediyesi
        #ankara
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