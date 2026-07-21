Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cankurtaran kulesini atlama kulesi yaptılar!

        Cankurtaran kulesini atlama kulesi yaptılar!

        İstanbul Arnavutköy'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. İlçede sahilde bazı kişiler, cankurtaranların kullandığı gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdı. Kuleyi atlama platformu olarak kullanan grubun tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 09:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cankurtaran kulesini atlama kulesi yaptılar!

        Arnavutköy'de bir grup, vatandaşların güvenliği için sahilde görev yapan cankurtaranların kullandığı gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdı.

        İHA'nın haberine göre kuleyi atlama platformu olarak kullanan grubun tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olay, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, denize giren bir grup, sahilde cankurtaranların vatandaşları gözetlemek amacıyla kullandığı gözetleme kulesini bulunduğu yerden sökerek deniz içerisine taşıdı. Grup daha sonra gözetleme kulesini denize atlama platformu olarak kullanırken, yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde grubun gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdığı ve sırayla kule üzerinden denize atladığı görüldü. Jandarma ekipleri kamu malına zarar veren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu
        Son görüntüler ortaya çıktı
        Son görüntüler ortaya çıktı
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var
        Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!