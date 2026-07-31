Çapakçur Vadisi'nde flora incelemesi

Bingöl Üniversitesi akademisyenlerinden Çapakçur Vadisinde flora incelemesi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ve akademisyenler, Çapakçur Vadisi'nde biyolojik çeşitliliği ve flora zenginliğini değerlendirdi. Çelik'e incelemelerde Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Kaygusuzoğlu, Ar-Ge Koordinatörü Doç. Dr. Bilal Balun ve koordinatörlük ekibi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Behçet ve beraberindeki akademisyenler eşlik etti.

Gezide Çapakçur Vadisi'nin zengin flora çeşitliliği yerinde incelenirken, bölgenin biyolojik çeşitliliği, endemik bitki türleri ve doğal ekosistemi değerlendirildi. Akademisyenler tarafından bölgenin bitki örtüsü, endemik türleri ve floristik özelliklerine ilişkin bilgi verildi.

Değerlendirmelerde, Bingöl genelinde tespit edilen yaklaşık 3 bin bitki türünün 1700'ünün Çapakçur Vadisi'nde bulunduğu, vadinin flora zenginliğinin bölge ve ülkenin biyolojik çeşitliliği açısından önem taşıdığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca, Çapakçur Vadisi'nin biyolojik zenginliğinin bilimsel araştırmalar, doğa koruma çalışmaları ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemi ele alındı.