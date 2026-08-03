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        Haberler Gündem 3. Sayfa İznik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

        İznik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

        Bursa İznik'te içinde askeri personelin de bulunduğu otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve küçük kızı hayatını kaybetti, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 06:59 Güncelleme:
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        İznik'te feci kaza! 2 ölü, 6 yaralı

        Kaza, saat 23.00 sıralarında İznik-Adapazarı karayolu Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Uzman Çavuş Muhammet Ölmez yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Adem Murat Bediroğlu idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İznik, Orhangazi ve Yenişehir'den çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre, kazada; Uzman Çavuş Muhammet Ölmez, Astsubay Yunus Koca ile aynı araçta bulunan eşi Mehtap Koca, 3 yaşındaki kızı Ecem Koca ve oğlu Oğuz Kaan Koca ile diğer otomobilin sürücüsü Adem Murat Bediroğlu ve araçta bulunan Alaattin Usta ile Yusuf Usta yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik ve Yenişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

        ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

        İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Astsubay Yunus Koca'nın eşi Mehtap Koca ve 3 yaşındaki kızı Ecem Koca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        6 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Bursa
        #İznik
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