Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cenazesi Portekiz'den geldi, gözyaşları sel oldu!

        Cenazesi Portekiz'den geldi, gözyaşları sel oldu!

        Portekiz'de yaşanan acı olayda, serinlemek için girdiği nehirde boğulan Erasmus öğrencisi Melek Öztürk, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 16:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cenazesi Portekiz'den geldi, gözyaşları sel oldu!

        Portekiz'de serinlemek için girdiği nehirde boğulan Erasmus öğrencisi Melek Öztürk (23), memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

        DHA'nın haberine göre Köşk ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk, bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti.

        Burada Barcelinhos bölgesinde 28 Eylül'de düzenlenen geziye katılan Öztürk, serinlemek için nehre girdi. Öztürk, akıntıya kapılarak boğuldu. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla İzmir'e getirilip, yakınlarına teslim edildi.

        REKLAM

        Melek Öztürk için bugün öğlen Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztürk’ün babası Erkan Öztürk, annesi Sevgi Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

        Öztürk'ün annesi kızının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Melek Öztürk'ün cenazesi Cumaderesi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Aydın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        ABD'de yakıt krizine 'kırmızı dizel' formülü
        ABD'de yakıt krizine 'kırmızı dizel' formülü
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"