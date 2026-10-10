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        Çeşme Belediyesi soruşturmasında 10 tutuklama

        Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, adliyeye sevk edilen kişilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 01:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çeşme Belediyesi soruşturmasında 10 tutuklama

        Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen çalışma kapsamında, "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Operasyon kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D., Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y., eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S., ÇEŞTUR Büro Memuru D.S.Y., ÇEŞTUR Büro Memuru A.M., Büro Yönetim Elemanı A.A., Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli İnşaat Mühendisi O.A., Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B., işletme sahibi Y.G., emlakçı Ş.Ö. ile pansiyon sahibi M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        7 Ekim’de gözaltına alınan 12 kişi, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 9 Ekim’de Çeşme Adliyesine sevk edildi.

        Savcılık ifadelerinin ardından 11’tutuklama, 1’i adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 12 kişiden 10’u tutuklanırken eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G ve ÇEŞTUR Büro Memuru D.S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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