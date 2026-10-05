Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, bazı araçlarda maddi hasara neden oldu. Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansırken, yağışlı havanın gece boyunca etkili olması bekleniyor
Giriş: 05 Ekim 2026 - 01:51 Güncelleme:
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gün boyunca yağışlı hava etkili oldu. Antakya, Altınözü, Hassa ve Defne ilçelerinin kırsal mahallelerinde akşam saatlerinde bölgesel olarak dolu yağışı görüldü.
Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri yolları ve çevreyi kısa sürede beyaza bürürken, trafikte seyir halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yağışlı havanın gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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