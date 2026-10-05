Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

        Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

        Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, bazı araçlarda maddi hasara neden oldu. Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansırken, yağışlı havanın gece boyunca etkili olması bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 01:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

        Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gün boyunca yağışlı hava etkili oldu. Antakya, Altınözü, Hassa ve Defne ilçelerinin kırsal mahallelerinde akşam saatlerinde bölgesel olarak dolu yağışı görüldü.

        Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri yolları ve çevreyi kısa sürede beyaza bürürken, trafikte seyir halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yağışlı havanın gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #dolu yağışı
        #hava durum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler