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        CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde gerginlik

        CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde, il başkanlığı görevine getirilen Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin binaya girmesinin ardından gerginlik yaşandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        CHP Ankara il binası önünde gerginlik

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı'nın önünde 'mutlak butlan' kararı sonrasında il başkanlığı görevine getirilen Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin il binasına girmesinin ardından gerginlik yaşandı.

        İHA'nın haberine göre CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama kararının ardından yeni il başkanı olan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet, gece saat 01.00 sıralarında CHP Ankara İl Başkanlığı binasına girdi.

        Görevden alınan eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık ve beraberindeki CHP'liler ise il binası önünde İl Başkanı Fahri Yıldırım ve beraberindekilere tepki göstererek Yıldırım ve heyetinin binadan çıkmasını istedi. Emniyet güçleri il binası önüne gelerek il başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı.

        Eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık, il binası önünde yaşanan duruma tepki göstererek, "Dikkatinizi çekmek istediğim nokta, tek tip siyah elbise giyen kişilerin burada bulunmasıdır. Biz, bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz. Bu nedenle polisten kimlik kontrollerinin yapılmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayanların derhal dışarı çıkarılmasını talep ettik. Emniyetin de üzerine düşeni yapacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

        İl Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde il binasından ayrıldığı esnada Işık ve beraberindeki CHP'liler tarafından protesto edildi. Olay, CHP Ankara İl Başkanı Yıldırım ve heyetinin polis güçleri eşliğinde il binasının olduğu alandan uzaklaşması ve dışarıda bulunan Işık ve destekçilerinin il binasına girmesiyle son buldu.

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