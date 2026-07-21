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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu esnafı ziyaret etti

        CHP lideri Kılıçdaroğlu esnafı ziyaret etti

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kılıçdaroğlu esnafı ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Rüzgarlı Sokak'ta esnafı ziyaret etti.

        Esnafla tek tek selamlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak esnafla birlikte kahvaltı yaptı.

        Kahvaltı öncesi açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaftır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaftan yaparlar. Dolayısıyla esnafla vatandaş arasında karşılıklı güven ilişkisi vardır. Esnaf, hem Türkiye toplumu açısından hem de ticaret açısından önemli bir yeri var. Biz esnafı hemen hemen her alanda, her ortamda desteklemek zorundayız" dedi.

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