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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cide'de dere yatağında cansız beden bulundu: 1 gözaltı

        Cide'de dere yatağında cansız beden bulundu: 1 gözaltı

        Kastamonu Cide'de dere kenarında av tüfeği ile vurulmuş bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        Dere yatağında cansız beden bulundu: 1 gözaltı
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        Olay, Cide ilçesine bağlı Doğankaya köyünde meydana geldi. Dere kenarına balık tutmak için gelen köylüler, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark etti.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, isminin Fethi Yılmaz (28) olduğu öğrenildi. DHA'nın haberine göre Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kastamonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fethi Yılmaz ile Tuncay Kara (29) arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi.

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        İddiaya göre, taraflar arasında çıkan tartışmada Kara, Yılmaz'a av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan 2'si Yılmaz'ın sırtına isabet etti. Cesedin bulunmasının ardından ekipler, Tuncay Kara'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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