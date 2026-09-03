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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cipe silahlı saldırı kamerada!

        Cipe silahlı saldırı kamerada!

        Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen cipe düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda 2 şüpheli yaralanmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Cipe silahlı saldırı kamerada!

        Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan H.Y. (39) ve A.K.’nin (45) tedavileri sürerken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen cipe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

        Saldırganların çapraz ateşe aldığı cipin sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşun isabet ederken, araçta bulunan H.Y. ve A.K. yaralandı. Araçtaki 3’üncü kişi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sürücü, yaralı halde cipi kullanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin önüne geldi. Yaralılar, burada sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

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        SALDIRI ANI KAMERADA

        Saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahla ateş açıldığı ve saldırganların araçla kaçtığı görüldü.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.İ.Ö. (40) ve Ş.Ö.’yü (50) yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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