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        Haberler Gündem 3. Sayfa CNC makinesinde feci ölüm!

        CNC makinesinde feci ölüm!

        Bursa'da yaşanan feci olayda, mobilya fabrikasında başı ahşap kesimi yaptığı CNC makinesine sıkışan Vedat Sarıkaya hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 17:48 Güncelleme:
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        CNC makinesinde feci ölüm!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında başı ahşap kesimi yaptığı CNC makinesine sıkışan Vedat Sarıkaya (51) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 16.00 sıralarında Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi.

        Vedat Sarıkaya, ahşap kesimi yaparken iddiaya göre bir anlık dikkatsizlik sonucu CNC makinesine başını sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkarılan Sarıkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat Sarıkaya doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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        3 çocuk babası Vedat Sarıkaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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