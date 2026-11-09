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        Çocukların şakalaşmak için yaktığı ateş araçları yaktı

        İstanbul Kağıthane'de park halindeki midibüste çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı. Polis, olaya karışan 11 yaşındaki A.A.Y. ve 13 yaşındaki O.B.'yi, gözaltına aldı. Çocukların şakalaşmak amacıyla kilitli olmayan midibüse girip çakmakla ateş yaktıkları, yangının bu nedenle çıktığı öğrenildi. A.A.Y. ceza sorumluluğu bulunmadığından serbest bırakılırken, O.B. ise daha sonra savcılığa götürülmek üzere ailesine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çocukların yaktığı ateş araçları yaktı

        Kağıthane’de park halindeki midibüste çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangınla ilgili çalışma başlatan polis, olaya karışan A.A.Y. (11) ve O.B.’yi (13), gözaltına aldı. Çocukların şakalaşmak amacıyla kilitli olmayan midibüse girip çakmakla ateş yaktıkları, yangının bu nedenle çıktığı öğrenildi. A.A.Y. ceza sorumluluğu bulunmadığından serbest bırakılırken, O.B. ise daha sonra savcılığa götürülmek üzere ailesine teslim edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 4 Kasım Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki midibüste çıkan yangın, park halindeki hafif ticari araca sıçradı.

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        Alevlerin 2 aracı sardığı yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Araçların alev alev yandığı anlar, yaşanan panik ve itfaiyenin müdahalesi kameraya yansıdı.

        ARAÇ SAHİPLERİ 550 BİN LİRALIK ZARAR BİLDİRDİ

        Yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, araç sahiplerinin ifadelerine başvurdu. Ramazan E. (27), 34 DUN 779 plakalı aracını olay günü park ettiğini, polislerin telefonla araması üzerine yangından haberdar olduğunu söyledi. Aracında yaklaşık 50 bin liralık zarar meydana geldiğini belirten Ramazan E., şikayetçi olmadı. Veli G. (69) ise 34 CEY 822 plakalı aracını 1 Kasım Pazar günü sokağa park ettiğini, polislerin araması üzerine aracının yanına gittiğini anlattı. Aracında yaklaşık 500 bin liralık zarar oluştuğunu belirten Veli G. ise, yangını çıkaranlardan şikayetçi oldu.

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        2 ÇOCUK YAKALANDI

        Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro polisi ekipleri, yaptıkları araştırmada A.A.Y. ve O.B.’nin kimliklerini belirledi. Evlerinde yakalanan 2 çocuk, Kağıthane Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. O.B.’nin 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

        ŞAKALAŞMAK İÇİN ÇAKMAKLA ATEŞ YAKMIŞLAR

        Çocukların şakalaşmak amacıyla park halindeki kilitli olmayan midibüse girdikleri, burada çakmakla ateş yaktıkları öğrenildi. Araçta başlayan yangının midibüsü sardıktan sonra hafif ticari araca sıçradığı belirlendi.

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        ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

        Kimlik tespiti yapılan A.A.Y., 11 yaşında olması nedeniyle cezai sorumluluğu bulunmadığından savcılık kararıyla serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. O.B. hakkında ise 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından işlem başlatıldı. O.B., daha sonra savcılığa götürülmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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