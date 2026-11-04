COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle Antalya'nın 7 ilçesinde uzaktan eğitime geçilecek

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi öncesinde eğitim ve kamu personeline yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Zirve nedeniyle yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Antalya Valiliği tarafından 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi yayımlandı.

Genelgeye göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim ve öğretim normal şekilde devam edecek.

REKLAM

OKUL SERVİSLERİ VE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLECEK

Uzaktan eğitim uygulanacak 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde yapılmayacak. Özel eğitim öğrencileri ile uzaktan eğitime erişim imkanı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak.

Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında bulunacak.

KADIN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Genelge kapsamında, belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

REKLAM

Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak. COP31 organizasyonunda görev alan personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde çalışanlar görevlerine devam edecek.

KAMU HİZMETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Genelgede, vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık birimlerinde yeterli sayıda personel bulundurulacağı belirtildi. Böylece zirve süresince kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi sağlanacak.

Özel sektör işverenlerine de konferans günlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu dikkate almaları tavsiye edildi. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek çalışma ve uzaktan çalışma imkanlarının değerlendirilmesi istendi.