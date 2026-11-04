Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle Antalya'nın 7 ilçesinde uzaktan eğitime geçilecek

        COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle Antalya'nın 7 ilçesinde uzaktan eğitime geçilecek

        Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçedeki resmi ve özel okullarda uzaktan eğitim uygulanacak. Okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetlerine iki gün ara verilirken, belirlenen şartları taşıyan kadın kamu personeli de idari izinli sayılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 18:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Antalya'da 7 ilçede uzaktan eğitim

        Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi öncesinde eğitim ve kamu personeline yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Zirve nedeniyle yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Antalya Valiliği tarafından 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi yayımlandı.

        Genelgeye göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim ve öğretim normal şekilde devam edecek.

        REKLAM

        OKUL SERVİSLERİ VE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLECEK

        Uzaktan eğitim uygulanacak 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde yapılmayacak. Özel eğitim öğrencileri ile uzaktan eğitime erişim imkanı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak.

        Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında bulunacak.

        KADIN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

        Genelge kapsamında, belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

        REKLAM

        Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak. COP31 organizasyonunda görev alan personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde çalışanlar görevlerine devam edecek.

        KAMU HİZMETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

        Genelgede, vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık birimlerinde yeterli sayıda personel bulundurulacağı belirtildi. Böylece zirve süresince kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi sağlanacak.

        Özel sektör işverenlerine de konferans günlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu dikkate almaları tavsiye edildi. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek çalışma ve uzaktan çalışma imkanlarının değerlendirilmesi istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!