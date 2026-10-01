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        Haberler Gündem Çorlu'da kamyonun çarptığı motosikletli genç öldü

        Çorlu'da kamyonun çarptığı motosikletli genç öldü

        Tekirdağ Çorlu'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, kaçan kamyon sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 04:10 Güncelleme:
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        Kamyonun çarptığı motosikletli genç öldü

        Çorlu ilçesinde Barış Sarp Karaca (17) idaresindeki motosiklet, Seymen Mahallesi'nde bir kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Karaca'yı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazaya karışan kamyon sürücüsünün olay yerinden aracıyla uzaklaştığı belirlendi. Karaca'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Ekipler, kazaya karışan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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        #Tekirdağ
        #Çorlu
        #haberler
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