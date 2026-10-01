Çorlu'da kamyonun çarptığı motosikletli genç öldü
Tekirdağ Çorlu'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, kaçan kamyon sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı
Giriş: 01 Ekim 2026 - 04:10 Güncelleme:
Çorlu ilçesinde Barış Sarp Karaca (17) idaresindeki motosiklet, Seymen Mahallesi'nde bir kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Karaca'yı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya karışan kamyon sürücüsünün olay yerinden aracıyla uzaklaştığı belirlendi. Karaca'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ekipler, kazaya karışan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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