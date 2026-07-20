Çorlu'da yaşlı adam parkta ölü bulundu
Tekirdağ Çorlu'da bir parktaki bankta, üzerinde battaniye örtülü şekilde yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 01:03 Güncelleme:
Olay, saat 20.00 sıralarında Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'ndeki Eski Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, bankta üzerinde battaniye örtülü bir kişiyi hareketsiz gördü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre ekiplerin yaptığı kontrolde Erkan Ergene'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Şeker hastası olduğu öğrenilen Ergene'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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