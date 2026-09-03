Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen için taziye mesajı yayımladı
Giriş: 03 Eylül 2026 - 18:54 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için başsağlığı mesajı paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fatma Zehra Önen’in vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
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