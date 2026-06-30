Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin’i rahmetle andı, koruyucu ailelere teşekkürlerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya çapındaki İslam bilim tarihi otoritesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’i vefatının 8’inci yıl dönümünde rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.