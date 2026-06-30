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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin’i rahmetle andı, koruyucu ailelere teşekkürlerini iletti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin’i rahmetle andı, koruyucu ailelere teşekkürlerini iletti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının 8'inci yıl dönümünde rahmetle yad etti, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla da çocuklara sıcak bir yuva olan ailelere teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki anlamlı mesaj
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya çapındaki İslam bilim tarihi otoritesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’i vefatının 8’inci yıl dönümünde rahmetle andı.

        Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü kutladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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