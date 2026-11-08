Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekalet edecek

Üç kuşaklık hırsızlık ailesi! Anne, kızı ve torunu yakalandı!

İstanbul'da kuyumcuları hedef alarak el çabukluğu ve dikkat dağıtma yöntemleriyle ziynet eşyası ve para çalan anne, kızı ve torunundan oluşan hırsızlık şebekesi polisin operasyonuyla yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan üç kadının yıllardır adres değiştirerek izlerini kaybettirdi... Daha Fazla Göster İstanbul'da kuyumcuları hedef alarak el çabukluğu ve dikkat dağıtma yöntemleriyle ziynet eşyası ve para çalan anne, kızı ve torunundan oluşan hırsızlık şebekesi polisin operasyonuyla yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan üç kadının yıllardır adres değiştirerek izlerini kaybettirdikleri ortaya çıktı. Çetenin lideri olduğu belirtilen annenin 2013 yılından beri arandığı, anne ve kızının yakalanmamak için yıllarca yeni kimlik kartı çıkarmadıkları belirlendi Daha Az Göster