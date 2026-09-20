Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 00:53 Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Eylül - 23 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
*Haberin görseli ANKA'ya aittir.
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