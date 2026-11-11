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        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!

        Eskişehir'de meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkarak park halindeki TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hakan Çalık hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!

        Eskişehir'de kontrolden çıkarak park halindeki TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü Hakan Çalık (46), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, Eskişehir-Ankara çevreyolu Teksan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Hakan Çalık idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki M.R.K.’ye (35) ait seramik yüklü TIR’a arkadan çarptı.

        TIR’ın dorsesinin altında giren otomobilde sürücü Çalık, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde otomobil sürücüsü Hakan Çalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Dorse altında sıkışan otomobil, itfaiye ekipleri ve vinç yardımıyla çıkarıldı. Çalık’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza sırasında park ettiği TIR’ın içerisinde uyuduğu belirlenen sürücü M.R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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