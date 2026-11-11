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        Eksi 11 etkisi! Meyve ve sebzeleri bile battaniyeyle korudular!

        Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklara karşı önlem alan manav esnafı, meyve ve sebzelerin üzerini battaniyelerle örterken, araç sahipleri de otomobillerini branda ve battaniyelerle korumaya çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Kars'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklara karşı önlem alan manav esnafı, meyve ve sebzelerin üzerini battaniyelerle örterken, araç sahipleri de otomobillerini branda ve battaniyelerle korumaya çalıştı.

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        DHA'nın haberine göre Kars'ta geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava başladı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte, vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı çeşitli önlemler aldı. Etkili olan soğuk hava özellikle açık alanda çalışan esnafı ve araç sahiplerini olumsuz etkiledi.

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        Soğuk havada tezgahlarındaki ürünlerin donmasını önlemek isteyen manav esnafı, meyve ve sebzelerin üzerini battaniyelerle kapattı. Gün boyunca dışarıda çalışmak zorunda kalan esnaf ise ısınabilmek için ateş yaktı.

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        Esnaf Özgür Kızgın, kış şartlarının etkisini göstermeye başladığını belirterek, “Kara kışımız geldi, havalar soğudu. Ürünleri dondurmamak için üzerlerine battaniye örtüyoruz. Biz de ısınmak için ateş yakıyoruz. Günümüzü böyle geçiriyoruz” dedi.

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        ARAÇLARINI BATTANİYE VE BRANDALARLA KORUDULAR

        Dondurucu soğuklar araç sahiplerini de tedbir almaya yöneltti. Kapalı otopark imkanı bulunmayan sürücüler, araçlarının camlarını ve motor bölümlerini battaniye ve brandalarla örterek soğuktan korumaya çalıştı. Sabah saatlerinde araçlarının donması ve geç çalışması sorunuyla karşılaşmak istemeyen sürücüler, kış hazırlıklarına başladı.

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        Aracını soğuktan korumak için üzerini örten Volkan Dereçiçek, “Geçen hafta yağan karın ardından hava sıcaklıklarında düşüş başladı. Biz de araçlarımız donmasın ve geç çalışmasın diye üzerlerini örtmeye başladık. Kars'ımıza kış geldi” diye konuştu.

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