Eksi 11 etkisi! Meyve ve sebzeleri bile battaniyeyle korudular!

DHA'nın haberine göre Kars'ta geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava başladı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte, vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı çeşitli önlemler aldı. Etkili olan soğuk hava özellikle açık alanda çalışan esnafı ve araç sahiplerini olumsuz etkiledi.