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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

        Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

        Denizli'nin Karahayıt Mahallesi'nde bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 02:45 Güncelleme:
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        Yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.

        Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YAŞLI ÇİFT ÖLÜ BULUNDU

        AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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