Denizli'de yaşlı çift pansiyonda ölü bulundu
Denizli'nin Karahayıt Mahallesi'nde bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, kaldıkları pansiyonun banyosunda ölü bulundu
Giriş: 09 Ekim 2026 - 02:45 Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona yaklaşık iki gün önce yerleşen çiftten haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde odalarını kontrol etti.
Çifti banyoda hareketsiz bulan pansiyon sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ÇİFT ÖLÜ BULUNDU
AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver'in (80) hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ