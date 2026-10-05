İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metrosu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu çıkışı projesini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gidişi kolaylaştıran yaya tüneli ve asansör kullanıma açıldı. Bu sayede vatandaşların hastaneye ulaşımı kolaylaştı.

Çalışmalar kapsamında hastane bahçesinin dış bölümüne yürüyen merdivenlerin olduğu çıkış oluşturuldu. Ayrıca asansör ile de özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların iniş çıkışlarının kolaylaştırılması hedeflendi. Yaya tüneli sayesinde yurttaşlar araç trafiği ve açık hava koşullarına maruz kalmadan istasyon ve hastane arasında güvenli erişim sağlayabiliyor.