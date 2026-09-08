Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı
Giriş: 08 Eylül 2026 - 12:31 Güncelleme:
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde tercihleri alınan 2026-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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