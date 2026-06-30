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        Haberler Gündem DMM, NATO Zirvesi ile ilgili sahte içerik uyarısında bulundu

        DMM, NATO Zirvesi ile ilgili sahte içerik uyarısında bulundu

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında üzerinde "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan, "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu" iddia eden görsel, belge ve içeriklerin tamamen sahte olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 22:49 Güncelleme:
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        NATO Zirvesi ile ilgili sahte içerik uyarısı

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılan, üzerinde ‘NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi’ ibaresi bulunan, ‘öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu’ iddia eden görsel, belge ve içerikler tamamen sahtedir. Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkez bulunmamaktadır. Görsellerde ve içeriklerde yer alan belge ve başvuru ekranı, ilgili resmi merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait değildir. Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tarz sahte paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya ve siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimlerdir. Söz konusu sahte içerikleri üreten ve yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçler ivedilikle başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bu tür manipülasyonlara karşı yüksek hassasiyet ve dikkat göstermesi, gelişme ve duyuruları yalnızca yetkili kurumların resmi kanallarından takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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        #DDM
        #NATO zirvesi sahte içerik
        #haberler
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