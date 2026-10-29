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        Haberler Gündem Teyit DMM, Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını kesin dille yalanladı

        DMM, Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını kesin dille yalanladı

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. DMM, söz konusu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        İsrail seçimleri iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

        DMM: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

        DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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        #DDM
        #israil seçimleri
        #haberler
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