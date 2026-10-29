DMM, Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını kesin dille yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.