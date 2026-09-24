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        Haberler Gündem DMM’den Diyarbakır’daki göçük iddialarına yalanlama

        DMM’den Diyarbakır’daki göçük iddialarına yalanlama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Diyarbakır'da zeminde göçük oluştuğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 17:51 Güncelleme:
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        Diyarbakır'daki göçük iddialarına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında Diyarbakır’da zeminde göçük meydana geldiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hesaplarda paylaşılan “Diyarbakır’da deprem nedeniyle göçük oluştuğu” iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Açıklamada, depremden etkilenen illerde valiliklere ve AFAD il müdürlüklerine depreme bağlı herhangi bir göçük ihbarının ulaşmadığı ifade edildi.

        Paylaşılan görüntülerin bölgede devam eden bir tadilat veya altyapı çalışmasına ait olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, görüntülerdeki durumun depremle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

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        DMM, vatandaşlara kamuoyunda endişe ve panik oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması çağrısında bulundu.

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        #DDM Diyarbakır
        #DDM göçük
        #haberler
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