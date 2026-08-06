Domuz nöbetinde babasını vurdu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, incir bahçesinde domuz nöbeti tutan Cihan D.'nin (37) duyduğu sese doğru av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmalar babası Kazım Dirik'e (70) isabet etti. Hastaneye kaldırılan baba Dirik hayatını kaybederken, oğlu gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Kazandere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kazım Dirik, kendisine ait incir bahçesinde oğlu Cihan D. ile birlikte yaban domuzlarına karşı nöbet tutmaya başladı. Baba Dirik, bir süre sonra tuvalete gitmek üzere bulunduğu yerden ayrıldı.

Dirik'in bahçeye geri döndüğü sırada karanlığın da etkisiyle hareket eden gölgeyi domuz zanneden oğlu, sesin geldiği yöne doğru av tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar kazara baba Dirik'e isabet ederken, silah sesini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dirik'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansa aldı. Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dirik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cihan D., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.