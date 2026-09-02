Edirne Belediyesi meclis üyesi 200 bin avro talebi iddiasıyla gözaltında

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Belediyesinin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı E.Y. gözaltına alındı.

Bir müteahhidin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, E.Y’nin ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro rüşvet talep ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre E.Y., müteahhitle bir parkta rüşvet pazarlığı yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

E.Y’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.