Edirne'de balık ölümlerine inceleme

Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümlerine inceleme
Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 18:33 Güncelleme:
Edirne'nin merkeze bağlı Korucu köyünde sulama amacıyla kullanılan Korucu Göleti'nde çok sayıda balığın öldüğünü gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.
Ölen balıkların bazılarının kıyıya vurduğu, bazılarının ise suyun içinde olduğu görüldü.
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