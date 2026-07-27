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        Haberler Gündem Çevre Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümlerine inceleme

        Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümlerine inceleme

        Edirne'de Korucu Göleti'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Edirne'de balık ölümlerine inceleme
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        Edirne'nin merkeze bağlı Korucu köyünde sulama amacıyla kullanılan Korucu Göleti'nde çok sayıda balığın öldüğünü gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

        Ölen balıkların bazılarının kıyıya vurduğu, bazılarının ise suyun içinde olduğu görüldü.

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        #edirne haberleri
        #balık ölümleri
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