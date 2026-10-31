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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de tur otobüsü TIR ile çarpıştı: 10 yaralı

        Edirne'de tur otobüsü TIR ile çarpıştı: 10 yaralı

        Edirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Bulgaristan uyruklu 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 03:35 Güncelleme:
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        Tur otobüsü TIR ile çarpıştı: 10 yaralı

        Edirne'de M.D. idaresindeki Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki nar yüklü TIR ile çarpıştı.

        BULGARİSTAN UYRUKLU 10 KİŞİ YARALANDI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada otobüste bulunan Bulgaristan uyruklu 10 yolcu yaralandı.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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