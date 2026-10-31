Edirne'de tur otobüsü TIR ile çarpıştı: 10 yaralı
Edirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Bulgaristan uyruklu 10 kişi yaralandı
Giriş: 31 Ekim 2026 - 03:35 Güncelleme:
Edirne'de M.D. idaresindeki Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki nar yüklü TIR ile çarpıştı.
BULGARİSTAN UYRUKLU 10 KİŞİ YARALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada otobüste bulunan Bulgaristan uyruklu 10 yolcu yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ