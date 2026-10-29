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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, TDT Zirvesi'ndeki resmi yemekte kardeşlik ve dayanışmayı vurguladı

        Emine Erdoğan, TDT Zirvesi'ndeki resmi yemekte kardeşlik ve dayanışmayı vurguladı

        Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü coşkusunu konuk liderlerle paylaştıklarını belirterek Türk dünyasında dayanışmanın güçlenmesi temennisinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        Türk dünyasına dayanışma mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetleri onuruna verilen resmi akşam yemeğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü konuk liderler ve eşleriyle birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        TÜRK DÜNYASINDA DAYANIŞMA VURGUSU

        Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi kapsamında ülkemizi ziyaret eden liderler ve kıymetli eşleriyle resmi akşam yemeğinde bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu değerli misafirlerimizle paylaştık. Zirvenin, Türk dünyasının geleceğine yön vermesini ve kardeş ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."

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        Emine Erdoğan, paylaşımında resmi akşam yemeğinden fotoğraflara da yer verdi.

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        #Emine Erdoğan
        #Türk Dünyası
        #haberler
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