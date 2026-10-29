Emine Erdoğan, TDT Zirvesi'ndeki resmi yemekte kardeşlik ve dayanışmayı vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetleri onuruna verilen resmi akşam yemeğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü konuk liderler ve eşleriyle birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi kapsamında ülkemizi ziyaret eden liderler ve kıymetli eşleriyle resmi akşam yemeğinde bir araya geldik.



Cumhuriyetimizin 103’üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu değerli misafirlerimizle paylaştık.



Zirvenin, Türk dünyasının geleceğine yön… pic.twitter.com/mRDXrC7KrP — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2026

TÜRK DÜNYASINDA DAYANIŞMA VURGUSU

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi kapsamında ülkemizi ziyaret eden liderler ve kıymetli eşleriyle resmi akşam yemeğinde bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu değerli misafirlerimizle paylaştık. Zirvenin, Türk dünyasının geleceğine yön vermesini ve kardeş ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."

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Emine Erdoğan, paylaşımında resmi akşam yemeğinden fotoğraflara da yer verdi.