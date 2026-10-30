Emine Erdoğan, Türk dünyasında aile ve kadın alanında iş birliğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liderlerinin eşlerinin katılımıyla, ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TDT 13. Zirvesi kapsamında düzenlenen toplantıda lider eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, aile ve kadın alanında ortak çalışmalar yürütmenin önemine dikkat çekti.

AİLEYİ VE KADINI GÜÇLENDİRME VURGUSU

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Kuruluş yolunda ilk adımını attığımız konseyimizle, aileyi ve kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyoruz. Toplumlarımızın görünmez kalesi olan aileyi güçlü tutmanın, kadınların hayatın her alanında desteklenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla ülkelerimizin tecrübelerinden yararlanmayı ve karşı karşıya olduğumuz sorunlara ortak akılla çözümler üretmeyi önemsiyoruz."

TÜRK DÜNYASINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Başta lider eşleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, tüm üye ülkelerin ilgili bakanlıklarına ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Emine Erdoğan, "Konseyimizin Türk dünyasında aile ve kadın alanındaki iş birliğine ivme kazandırmasını, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'ın paylaşımında toplantıdan fotoğraflar da yer aldı.