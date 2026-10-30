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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, Türk dünyasında aile ve kadın alanında iş birliğini vurguladı

        Emine Erdoğan, Türk dünyasında aile ve kadın alanında iş birliğini vurguladı

        Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, aileyi ve kadını güçlendirmeye yönelik çalışmaların ortak bir zeminde buluşturulmasının amaçlandığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        'Aile toplumun görünmez kalesi'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liderlerinin eşlerinin katılımıyla, ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        TDT 13. Zirvesi kapsamında düzenlenen toplantıda lider eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, aile ve kadın alanında ortak çalışmalar yürütmenin önemine dikkat çekti.

        AİLEYİ VE KADINI GÜÇLENDİRME VURGUSU

        Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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        "Kuruluş yolunda ilk adımını attığımız konseyimizle, aileyi ve kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyoruz. Toplumlarımızın görünmez kalesi olan aileyi güçlü tutmanın, kadınların hayatın her alanında desteklenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla ülkelerimizin tecrübelerinden yararlanmayı ve karşı karşıya olduğumuz sorunlara ortak akılla çözümler üretmeyi önemsiyoruz."

        TÜRK DÜNYASINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

        Başta lider eşleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, tüm üye ülkelerin ilgili bakanlıklarına ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Emine Erdoğan, "Konseyimizin Türk dünyasında aile ve kadın alanındaki iş birliğine ivme kazandırmasını, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Emine Erdoğan'ın paylaşımında toplantıdan fotoğraflar da yer aldı.

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