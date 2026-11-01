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        Haberler Gündem "En düşük emekli maaşı en az 40 bin lira olmalı"

        "En düşük emekli maaşı en az 40 bin lira olmalı"

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "En düşük emekli maaşı en az 40 bin lira olmalıdır. Bunu ben siyaseten popülist bir politikayla söylemiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 20:16 Güncelleme:
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        "En düşük emekli maaşı en az 40 bin lira olmalı"

        Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Destici, Abdullah Çatlı'nın vefatının 30'uncu yıl dönümü kapsamında kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

        Çatlı'nın kabrine gül bırakan Destici, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Daha sonra partisinin yeni il binasının açılış programına katılan Destici, edilen duanın ardından açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesti.

        Destici, buradaki konuşmasında, Göreme beldesinde kaya düşmesi sonucu vefat edenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.

        Emekli maaşlarının düzenlenmesi gerektiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

        "Düşük maaş alan emeklilerimiz geçinemez bir haldedir. Daha önce de ifade ettim, en düşük emekli maaşı en az 40 bin lira olmalıdır. Bunu ben siyaseten popülist bir politikayla söylemiyorum. 2023 Ocak ayında en düşük emekli maaşı 7 bin 500, en düşük memur ve kamu işçisi maaşı 11 bindi. Denge üçe ikiydi. Bugün 73 bin ile 23 bin rakamlarına bakınca denge üçte birin de altına düşmüş. Bunun için öncelikle 2023 Temmuz ayında memura verilen 8 bin lira seyyanen zam emekliye de verilmeli ve bir de normal faiz artışı verilerek en düşük emekli maaşı ocakta 40 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır. Üretici yüzde 3-5 ile kazanıyor, yüzde 50 faiz ödüyor. Bunun altından kalkması mümkün değildir. Keza tüketici kredisi kullanan bir emekli, asgari ücretli ve memur bunun altından kalkabilir mi, yüzde 50 ödüyor. Kredi kartında bireysel tüketiciler kredilerine daha fazla ödüyor. Bunlar düzeltilmeden millet rahat etmez, memleket huzura ermez."

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        Buradan Derinkuyu ilçesine geçen Destici, belediye meclisi kararı ile Muhsin Yazıcıoğlu adı verilen Demirci Mahallesi'ndeki caddenin açılışını da gerçekleştirdi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #BBP
        #emekli maaşı
        #Mustafa Destici
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