Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlatıldı
Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir yayındaki söylemleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 21:41 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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