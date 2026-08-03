3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
29 Temmuz'da Kova burcunda gerçekleşen Dolunay'ın etkileri devam ederken, 6 Ağustos'ta Venüs'ün Terazi burcuna geçmesi ilişkilerde denge, uyum ve paylaşımı ön plana çıkarıyor. 9 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte iletişim, yaratıcılık ve kendini ifade etme isteği güçleniyor. Peki 3-9 Ağustos haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…
Bu hafta gökyüzü, değişim ve ilişkiler alanında önemli mesajlar veriyor. 29 Temmuz'da Kova burcunda gerçekleşen Dolunay'ın etkileri devam ederken, hayatınızda özgürleşmek istediğiniz alanlar ve geleceğe dair hedeflerinizde güçlü dönüşümler gündeme gelebilir.
6 Ağustos'ta Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle ilişkilerde denge, uyum ve paylaşım ön plana çıkıyor. 9 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcuna geçişiyle birlikte kendinizi daha cesur ifade etmek, fikirlerinizi ortaya koymak ve dikkatleri üzerinize çekmek isteyebilirsiniz. Peki 3-9 Ağustos haftasında burcunuzu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.
Sevgili Koçlar, sosyal çevreniz ve gelecek hedefleriniz hareketleniyor. Yeni bağlantılar kurabilir, sizi ileri taşıyacak kararlar alabilirsiniz.
Sevgili Boğalar, kariyerinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Venüs'ün desteğiyle iş ilişkilerinde daha uyumlu davranabilirsiniz.
Sevgili İkizler burçları, iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Yeni fikirler, görüşmeler ve yaratıcı projeler için güçlü bir hafta.
Sevgili Yengeçler, maddi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Harcamalarınızı düzenlemek önem kazanıyor.
Sevgili Aslanlar, Merkür burcunuza geçiyor ve kendinizi ifade etme gücünüz artıyor. Görünür olmak için güzel bir dönem.
Sevgili Başaklar, biraz içe dönüp planlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Venüs'ün desteğiyle ilişkilerde daha huzurlu bir dönem başlıyor.
Sevgili Teraziler, Venüs burcunuza geçiyor. İlişkilerde şansınız artıyor, kendinizi daha çekici ve özgüvenli hissedebilirsiniz.
Sevgili Akrepler, aile ve ev konuları gündemde. Geçmişten gelen bazı meseleleri çözmek ve yeni bir düzen kurmak isteyebilirsiniz.
Sevgili Yaylar, eğitim, seyahat ve yeni fikirler açısından hareketli bir hafta. Kendinizi geliştirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Sevgili Oğlaklar, maddi konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Ortaklıklar ve finansal kararlar konusunda dengeye dikkat.
Sevgili Kovalar, kendinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilir, hayatınızda yeni bir yön belirleyebilirsiniz.
Sevgili Balıklar, günlük hayatınız ve çalışma düzeninizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İlişkilerde ise dengeyi korumaya özen gösterin.