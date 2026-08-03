Dünyayla nadir temaslarından biri! Myanmar'ın öldüğü düşünülen devrik lideri ortaya çıktı

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Kyi, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Myanmar Temsilcisi Arnaud de Baecque ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşme, Myanmar ordusunun 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından kamuoyundan uzak tutulan, dönemin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin dış dünyayla kurduğu nadir temaslardan biri oldu.

Suu Kyi, Şubat 2021'de liderliğini yaptığı seçilmiş sivil hükümetin Myanmar ordusunun sabaha karşı düzenlediği darbeyle devrilmesinden bu yana tutuklu bulunuyor.

O tarihten bu yana Suu Kyi'nin tam olarak nerede tutulduğu ve sağlık durumuna ilişkin bilgi edinmek güç oldu. Myanmar yönetimini zirvelerine davet etmeyen bölge ülkelerinin temas taleplerine rağmen, bugüne kadar hiçbir yabancı lider ya da temsilci Suu Kyi ile kamuoyuna açık şekilde görüşmedi.

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Hükümet Sözcüsü Khine Khine Soe, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Suu Kyi'nin pazartesi günü başkent Nepido'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Myanmar Daimi Temsilcisi Arnaud de Baecque ile görüştüğünü duyurdu.

ICRC, ismini açıklamadan bir temsilcisinin Suu Kyi ile görüştüğünü doğrularken, Suu Kyi'nin oğlu bu ziyareti annesiyle ilgili beş yılı aşkın süredir yaşanan ilk olumlu gelişme olarak nitelendirdi.

Myanmar hükümet sözcüsü tarafından paylaşılan dört fotoğraftan birinde, Suu Kyi'nin geleneksel Myanmar kıyafetleri içinde, herhangi bir destek almadan ayakta durduğu ve Baecque ile tokalaştığı görülüyor.

Bir başka fotoğrafta ise ikilinin yalnızca iki sandalye ve bir masanın bulunduğu, ahşap kaplamalı sade bir odada oturduğu görülüyor.

Öte yandan, üzerinde "Doğum günün kutlu olsun Suu Teyze, 19 Haziran 2026" yazılı pembe bir pastayı kesen Suu Kyi'ye ait iki fotoğraf daha paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerin, Suu Kyi'nin haziran ayında 81. yaş günü dolayısıyla düzenlenen bir kutlama sırasında çekilmiş olabileceği belirtildi.

"BU İLK ADIM OLABİLİR ANCAK SONUNCUSU OLMAMALI"

ICRC, ziyaretin özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere yönelik ziyaretlerde uyguladığı standart ve prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Suu Kyi'nin oğlu Kim Aris ise annesinin sağlık durumu veya genel haline ilişkin bir açıklama almadığını söyledi.

Aris, yaptığı açıklamada, "Bu ilk adım olabilir ancak sonuncusu olmamalı. Umarım bu gelişme, annemle doğrudan temas kurulması, ailemizin kendisine erişebilmesi, sağlık durumuna ilişkin güvenilir ve bağımsız şekilde doğrulanmış bilgilerin paylaşılması ve nihayetinde annemle birlikte tüm siyasi tutukluların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması dahil olmak üzere daha fazla insani ilerlemeye kapı aralar." ifadelerini kullandı.

Aris, Aralık ayında Reuters'a yaptığı açıklamada, annesinin kalp, kemik ve diş eti rahatsızlıklarına ilişkin yalnızca zaman zaman ve ikinci ağızdan bilgiler alabildiğini, yıllardır kendisinden doğrudan haber alamadığını söylemişti.