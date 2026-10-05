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        Esenler Belediyesi'nden çiftlere ücretsiz nikah hatırası

        İstanbul'un Esenler Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Baştabya Nikâh Bahçesi, çiftlerin en mutlu günlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Yeni nikâh merkezinde dünyaevine giren tüm çiftlere ücretsiz fotoğraf ve video çekimi hizmeti sunuluyor. Nikâh törenine ait tüm görüntüler ise çekimlerin hemen ardından çiftlere teslim ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 15:57 Güncelleme:
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        Esenler'de çiftlere ücretsiz nikah hatırası

        İstanbul'un Esenler Belediyesi tarafından hizmete açılan Baştabya Nikâh Bahçesi, geçen hafta sonu ilk çiftlerini ağırladı. Baştabya Nikâh Bahçesi'nde dünyaevine giren tüm çiftlere ücretsiz fotoğraf ve video çekimi hizmeti sunuluyor.

        Nikâh törenlerinde çekilen fotoğraf ve videolar, törenin ardından çiftlere teslim edilerek en özel anlarını kalıcı bir hatıraya dönüştürmelerine imkân sağlanıyor. Merkezin ilk nikâh törenlerinden biri Esmanur ve Burak Pehlivan çiftinin nikâhı oldu. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, genç çiftin nikâhını kıyarak bu özel günlerine eşlik etti.

        Aile Yılı kapsamında çiftlerin yanında olmayı önemsediklerini ifade eden Göksu, Baştabya Nikâh Bahçesi'nde nikâhı kıyılan tüm çiftlere ücretsiz fotoğraf ve video çekimi hizmeti sunulduğunu söyledi.

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        Çiftlerin hayatlarındaki en özel anlardan biri olan nikâh törenlerini kalıcı bir anıya dönüştürmek istediklerini belirten Göksu, "Esenler'imize kazandırdığımız Esenler Baştabya Nikâh Merkezimizde Esmanur ve Burak Pehlivan çiftimizin nikâhını kıymak ve onların bu güzel anlarına eşlik etmek benim için büyük mutluluk oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Aile Yılı'nda nikâhını kıydığımız tüm çiftlerimizin fotoğraf ve video çekimlerini ücretsiz gerçekleştiriyor, bu güzel hatırayı kendilerine armağan ediyoruz" dedi.

        Başkan Göksu, Esenler Baştabya Nikâh Bahçesi'nin ilçe sakinlerine ve tüm çiftlere hayırlı olmasını dileyerek merkezin çiftlerin en mutlu günlerine ev sahipliği yapacağını ifade etti.

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