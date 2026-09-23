Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Esenyurt'ta yangın: 5 iş yeri ve 1 fabrika zarar gördü

        Esenyurt'ta yangın: 5 iş yeri ve 1 fabrika zarar gördü

        İstanbul Esenyurt'ta oto lastikçide çıkan ve 4 iş yeri ile bir yemek fabrikasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken toplam 5 iş yeri ve 1 fabrikada hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 06:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Esenyurt'ta yangın: 5 iş yeri ve 1 fabrika zarar gördü

        Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki oto lastikçide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangında alevler iş yerinin bitişiğindeki oto elektrik, lastik ve yedek parça satan 4 iş yeri ile yan tarafındaki 3 katlı yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alana sahip yemek fabrikasına sirayet etti.

        ALEVLER 2 SAATLİK MÜDAHALE SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

        AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin 4 farklı noktadan müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        REKLAM

        Olayda yaralanan olmazken, 5 iş yeri ile yemek fabrikasında hasar meydana geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #haberler
        #Esenyurt
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
        Zelenskiy'den Putin'e mesaj: Görüşmeye hazırım
        Zelenskiy'den Putin'e mesaj: Görüşmeye hazırım
        Netanyahu protesto korkusuyla ABD ziyaretini kısa tutacak
        Netanyahu protesto korkusuyla ABD ziyaretini kısa tutacak
        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı
        İki oğlunun cenaze namazını kıldırdı! Bir babanın en zor anı
        "Kadın oyuncularla ilgili adaletsizlik var"
        "Kadın oyuncularla ilgili adaletsizlik var"
        Yol çöktü! Araçlar çukura düştü
        Yol çöktü! Araçlar çukura düştü
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
        Sergiye kız arkadaşıyla katıldı
        Sergiye kız arkadaşıyla katıldı
        Sigortasız işçinin iş kazası
        Sigortasız işçinin iş kazası
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Salah kariyerinde ilki başardı!
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        ABD ile Danimarka'dan Grönland anlaşması
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında Altaylı tutuklandı
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Şüphelinin geçmişi mercek altında
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama
        Fon soruşturmasında 5 tutuklama