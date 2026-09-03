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        Eski Bakan Denizolgun’un Adli Tıp Kurulu ön inceleme süreci tamamlandı

        Şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un fetih kabir işlemi sonrası Adli Tıp Kurumu'ndaki ön inceleme süreci tamamlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        Adli Tıp ön inceleme süreci tamamlandı

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki şüpheli ölümü üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.

        İHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında, başsavcılığın talimatıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda 19 Ağustos tarihinde fetih kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

        ADLİ TIP ÖN İNCELEME SÜRECİ TAMAMLANDI

        Yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesince ön inceleme yapıldı.

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        İncelemenin tamamlanmasının ardından belgeler, raporlama yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kuruluna teslim edildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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        #son dakika
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