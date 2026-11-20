Eski Galatasaraylı futbolcu Gabi Tamaş Romanya’da gözaltına alındı
Romanya'nın başkenti Bükreş'te iki kişiye saldırdığı iddia edilen eski Galatasaraylı futbolcu Gabriel (Gabi) Tamaş gözaltına alındı. 43 yaşındaki eski futbolcunun, 33 ve 38 yaşlarındaki iki kişiye fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürüldü
Giriş: 20 Kasım 2026 - 20:06 Güncelleme:
Habertürk'ten Ali Can Zeray'ın haberine göre; olay, Bükreş’in Eski Şehir (Centrul Vechi) bölgesinde 18 Kasım günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Romanya basınında yer alan haberlere göre, üç kişinin karıştığı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerinde bulunan Tamaş’ın görevlilerin talimatlarına uymadığını ve zorluk çıkardığını belirtti. Kelepçelenerek polis merkezine götürülen eski futbolcu hakkında, iki kişinin şikâyetçi olması üzerine işlem başlatıldı.
Tamaş’ın 24 saat süreyle gözaltına alındığı bildirildi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Rumen futbolcu, kariyeri boyunca Avrupa’nın farklı liglerinde mücadele etti.
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