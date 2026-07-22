Eskişehir'de TEI yerleşkesinde yangın
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir" dedi
Eskişehir'de TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN'DEN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir." açıklamasında bulundu.
Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir TEI yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.
Haluk Görgün, "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEI ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
*Haberin fotoğrafları AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.