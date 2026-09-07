Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Özgüven’in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Giriş: 07 Eylül 2026 - 17:23 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla soruşturma başlattı. Adli Tıp incelemesinde Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.
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