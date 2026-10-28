Evlilik yıl dönümünde yıldırım faciası!
Osmaniye'de meydana gelen faciada, evlilik yıl dönümünde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen çoban Horo Özdemir hayatını kaybetti
Giriş: 28 Ekim 2026 - 16:45 Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evlilik yıl dönümünde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen çoban Horo Özdemir (29), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Vayvaylı köyünde meydana geldi. Tarlada hayvanlarını otlatan çobanların bulunduğu alana yıldırım düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde çoban Horo Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen yanındaki çoban ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kilis'ten çalışmak için ilçeye geldiği ve evlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiği öğrenilen Horo Özdemir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
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