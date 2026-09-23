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        Faciadan son anda kurtuldu

        Adana'da sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kendiliğinden hareket ederek geri geri gitmeye başladı. Kaldırımda yürüyen kadının son anda fark edip, ezilmekten kurtulduğu otomobil, başka bir otomobile çarparak durdu. Bu anlar, trafikte ilerleyen bir aracın yol kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 01:37 Güncelleme:
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        Faciadan son anda kurtuldu

        DHA'nın haberine göre; olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kendiliğinden hareket edip, geri geri gitmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, kendisine doğru gelen otomobili fark edip, son anda kaçtı.

        Kadının saniyelerle ezilmekten kurtulduğu otomobil, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarparak durdu. Bu anlar ve el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobile koşması, trafikte ilerleyen bir aracın yol kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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