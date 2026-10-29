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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza! Kamyon yaşlı kadına çarptı!

        Feci kaza! Kamyon yaşlı kadına çarptı!

        Konya'da meydana gelen feci kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ayşe Eroğlu'na taşıma asansörü kamyonu çarptı. Olayda yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Feci kaza! Kamyon yaşlı kadına çarptı!
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        Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına taşıma asansörü kamyonu çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki taşıma asansörü kamyonu Ayşe Eroğlu’na (77) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Eroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaşlı kadının alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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