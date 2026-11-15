Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı

        Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 02:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fethiye'de can pazarı: 2 ölü, 5 yaralı

        Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemediği 48 EC 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil kısa sürede alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinde bulundu, cezası ağır oldu

        Denizli'nin Çivril ilçesinde usulsüz beslendiği belirlenen kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı. Kartal veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı. Olayla ilgili bir kişiye 205 bin 29 lira idari para cezas...
        #Fethiye
        #haberler
        #Kaza
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler