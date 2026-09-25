Fon piyasasındaki iddialara ilişkin dezenformasyon uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlara yol açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile uluslararası basın mecralarında yer alan ve fon piyasasındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genel yapısını olumsuz etkileyeceğine yönelik iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"FİNANSAL SİSTEMİ TEHDİT EDEN BİR DURUM DEĞİL"

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum olmadığı ifade edildi.

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Fon piyasasındaki süreçlerin, sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yürütülen, kontrollü adli ve idari süreçlerden oluştuğu kaydedildi.

DMM açıklamasında, ilgili kurumların piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemler ve usulsüzlükleri yakından takip ettiği, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için gerekli tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

"SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEZ"

Açıklamada, piyasalarda güvensizlik oluşturmayı ve toplumda korku ile panik havası yaratmayı amaçlayan spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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DMM, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması çağrısında bulundu.